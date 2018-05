DPR Diminta Serap Aspirasi Rakyat dalam Pembahasan Revisi UU Terorisme

Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyerap aspirasi rakyat dalam proses persidangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), termasuk untuk revisi RUU Tindak Pidana Terorisme.



"Dalam pembahasan RUU, DPR harus mampu menyerap aspirasi warga negara agar kehadiran RUU itu sungguh-sungguh menjadi solusi, bukan malah menambah beban bangsa," kata Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa, 22 Mei 2018.

I Made menyebutkan, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertekad ingin mewujudkan DPR sebagai parlemen modern. Parlemen modern atau DPR zaman now yang dimaksud adalah parlemen yang menerapkan transparansi, teknologi informasi dan representasi.



Namun, I Made menilai parlemen modern itu bukan gagasan baru. Sebab, menurut dirinya, DPR zaman now itu sudah ada dalam road map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019.



Terlepas dari itu, ia mengapresiasi tekad Ketua DPR, sebab hal tersebut juga menjadi keinginan dan harapan publik. Tapi, ia meyakini tekad Bamsoet sulit menjadi kenyataan.



"Bagaimana mungkin transparansi bisa terwujud jika semua kegiatan alat kelengkapan DPR bersifat tertutup. Jangankan substansinya, informasi tentang kehadiran anggota DPR dalam kegiatan pun sulit diakses. Apalagi, DPR melalui UU MD3 mau mengoptimalkan peranan Pengamanan Dalam (Amdal) DPR, yang tentu akan semakin memperketat kehadiran pengunjung yang selama ini sudah sangat ketat," ungkap I Made.



Selain itu, lanjutnya, website dpr.go.id selalu ketinggalan dengan data-data dan kegiatan DPR terkini. Hal itu, dapat menyulitkan untuk mengakses informasi tentang kinerja DPR yang up to date.



Dirinya menyarankan agar DPR menjadi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Dengan begitu, kata dia, konsep atau gagasan parlemen modern perlu diubah dengan menempatkan faktor representasi di urutan teratas baru disusul faktor-faktor pendukung seperti transparansi dan teknologi informasi.



Penyerapan aspirasi tersebut bisa dilakukan juga dalam pembahasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang menurut I Made menjadi tanggung jawab DPR. Dia menilai, mandeknya penyelesaian revisi UU tersebut pun akhirnya berbuntut pada munculnya aksi-aksi teror di tanah air yang meresahkan warga.



Oleh karena itu, I Made melanjutkan, Formappi mengharapkan agar DPR dan pemerintah harus sama-sama mengacu pada kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan secepatnya menyepakati aturan-aturan dalam RUU tersebut.



"Proses-proses dalam persidangan pun hendaknya diselenggarakan secara transparan atau terbuka," tandas dia.





(SCI)