Menguatkan Ideologi Lewat Juru Bicara Pancasila di Palu

Jakarta: Komunitas Bela Indonesia (KBI) menggelar pelatihan juru bicara Pancasila bekerja sama dengan Institute Sikola Mombine Palu di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada 21-24 September 2018. Pelatihan tersebut untuk menumbuhkan dan menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara.



Ketua panitia partner lokal dari Institut Sikola Mombine, Fira Tyasning Tri Utari, mengatakan pelatihan ini penting mengingat sempat terjadi konflik sosial yang berujung pada kerusuhan antar kelompok atau agama serta etnis di Poso dan Palu. Di sisi lain, Sulteng punya kearifan lokal yang dipercaya sebagai budaya pemersatu.

"Harapan kami dengan adanya pelatihan juru bicara Pancasila ini akan mengembalikan semangat lokal tentang nilai-nilai keberagaman dan Pancasila sehingga bisa menjadi fenomena anak muda kekinian yang menjadi keren untuk diperbincangkan dan diperjuangkan," terang Fira lewat keterangan tertulisnya, Minggu, 23 September 2018.



KBI sebelumnya telah menghelat pelatihan perdana untuk wilayah Jabodetabek di Hotel The Rizen, Bogor pada 31 Agustus-3 September. Sesuai hasil diskusi, para peserta sepakat untuk mengadakan program utama lanjutan, yakni Camp of Love.



Camp of Love akan mempertemukan kaum muda lintas agama dalam satu kemah bersama. Tujuannya, untuk merekatkan dan menjembatani anak-anak muda serta generasi milenial dengan latar belakang yang beragam untuk berinteraksi dan memperbincangkan keberagaman.



Selain penguatan isu kebangsaan, mereka juga akan dilatih kemampuan penulisan, berdebat, serta manajemen media sosial. Pengelolaan media sosial menjadi salah satu titik tekan penting dalam pelatihan ini.



"Beberapa riset menunjukkan, di dunia media sosial saat ini ternyata follower para influencer atau tokoh masyarakat yang menyebarkan konten negatif lebih banyak daripada yang kontennya positif," ujar koordinator program Komunitas Bela Indonesia, Anick HT.



Komunitas ini juga telah memproduksi buku rujukan utama berjudul Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia yang ditulis Denny JA dan tim. Di samping itu, jelas Anick, mereka juga akan menyiapkan seluruh materi, baik isu maupun kemampuan, berupa slide power point maupun dalam bentuk serial video untuk dimanfaatkan khalayak yang hendak mengadakan pelatihan sejenis di manapun.



"Saya percaya orang baik di negeri ini lebih banyak daripada orang-orang yang ingin memecah-belah. Kami ingin sebanyak mungkin elemen bangsa ini peduli terhadap keutuhan dan kedamaian negeri ini. Dan setelah peduli, lalu melakukan sesuatu, sekecil apapun. Jika Anda berminat, ikuti informasinya di akun kami: Facebook (Jaringan Komunitas Bela Indonesia), IG & Twitter (@jaringankbi)," papar Anick.



KBI juga menyiapkan program lanjutan agar alumni pelatihan juga mengikuti kerja-kerja dan kampanye kebangsaan dalam bentuk aksi nyata. Dengan begitu, pelatihan ini tak berhenti di ruangan saja tetapi juga bisa aplikatif di lapangan. Bahkan, hal ini bisa menginspirasi pihak lain untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama yang damai.







(AZF)