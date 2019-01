Ahok Disarankan Puasa dari Dunia Politik

Jakarta: Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menyarankan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(BTP) alias Ahok puasa dulu dari dunia politik setelah bebas dari penjara. Dia sebaiknya menahan diri walau ada tawaran bergabung dengan partai politik manapun dan tim sukses pilpres.



"Jangan dulu berafiliasi politik sama Jokowi maupun Prabowo. Kendati dipinang, lupakan dulu. Lantaran saat ini lagi sensitif dan suhu politiknya agak panas," kata Jerry, di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.

Menurut dia, sebaiknya Ahok jangan terburu-buru terjun ke politik. Pasalnya, bila salah langkah, Ahok bisa terkena dampak kurang baik. "Cuti politik untuk sementara dulu dengan berbagai considering (pertimbangan)."



Dia menilai bebasnya Ahok setelah menjalani masa hukuman penodaan agama bukan berarti menggugurkan sejumlah permasalahan yang melibatkan dirinya. Apalagi, Ahok masih terganjal kasus RS Sumber Waras dan pembelian lahan Cengkareng.



Baca: Relawan Mulai `Meninggalkan` Ahok



"Kasus RS Sumber Waras saya duga masih akan di goreng ke ranah pilpres jika dia masuk di timses Jokowi. Bagi saya Ahok jangan dulu berpolitik for a while time (sementara waktu) karena membahayakan dirinya," ujar dia.



Ahok bebas setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari atas kasus penodaan agama. Pascabebas, Ahok belum mau bicara ke publik. Dia memilih bertemu dengan keluarga setelah keluar dari Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.







(OGI)