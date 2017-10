E-Goverment Dipercaya Mampu Libas Praktik KKN

Metrotvnews.com, Jakarta: E-Goverment atau sistem pemerintahan berbasis elektronik digadang-gadang menjadi solusi permasalahan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem itu dipercaya sangat efisien menjauhkan Pemerintah Daerah dari celah korupsi.



Sebab, seluruh pelayanan Pemda bakal tersaji melalui dunia maya dan menjadi sangat transparan. Langkah itu dinilai bisa menghindarkan pertemuan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) misalnya, dengan masyarakat. Karena pertemuan ini dianggap sebagai celah korupsi.

"Semua sudah elektronik, membuat efisiensi untuk menghindari contact person to person," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di kantornya, Rabu 4 Oktober 2017.



Ia menyebut suap menyuap dan praktik pungli bisa dibinasakan dengan e-Government ini. Sebab, menurutnya perlu perombakan mendasar dari sistem pelayanan birokrasi. Selama ini Wiranto melihat ada zona nyaman di kalangan PNS.



"Ini langkah maju luar biasa, cari terobosan out of the box, jangan terjebak dalam satu posisi yang santai-santai. Habis waktu tapi tidak melakukan apa-apa," ucapnya.



Dalam sistem pemerintahan, para pelayan masyarakat sebagai ujung tombak, harus bisa bersinergi dengan sistem baru tersebut. Karena meski dipermudah dengan bantuan mesin, tetap motor penggerak birokrasi adalah PNS. Kemenpan RB sebagai lembaga yang menaungi mereka memiliki peran vital.



Wiranto berharap inovasi tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi Kementerian dan Lembaga negara lainnya. Sebab Indonesia membutuhkan terobosan untuk menjadi negara maju dan memberantas KKN.



"Saya juga akan sesuaikan (Kemenkopolhukam) sebagaimana Kemenpan RB. Ini mode Amati Tiru Modifikasi (ATM). Jangan pernah berhenti berinovasi, berkreasi, dinamika kita sesuai dinamika teknologi," tandas Wiranto.





(YDH)