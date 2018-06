Founder Jababeka Gapai Gelar Doktor Honoris Causa

Skotlandia: Pendiri dan Chairman Grup Jababeka S.D. Darmono meraih gelar Doktor Honoris Causa (H.C) atau gelar kehormatan dari Universitas Glasgow Skotlandia di Bute Hall, Rabu, 13 Juni 2018. Darmono satu-satunya orang Indonesia dari 10 orang terhormat yang mendapatkan gelar kehormatan di acara tersebut.



Gelar tersebut diberikan oleh Rektor Universitas Glasgow Professor Sir Kenneth Calman tepat pada hari ulang tahun dari Yayasan Universitas Glasgow yang berdiri sejak 1451.

Atas gelar yang diberikan kepada 10 orang, Senat, Guru Besar dan Wakil Rektor Universitas Glasgow, Anton Muscatelli menghormati dan mengakui individu atas keberhasilan yang luar biasa dan telah berkontribusi besar untuk bidang mereka, bukan hanya di Skotlandia, tapi juga di seluruh Inggris bahkan tingkat dunia.



"Kami senang merayakan keberhasilan semua lulusan kami dan saya berharap dapat berdiskusi dengan mereka dan bekerja sama dengan mereka lebih erat di masa depan," ungkap Anton Muscatelli.



Darmono merupakan pengusaha yang telah berjasa membangun kota di Cikarang dengan luas 5.600 hektare (ha) yang mendatangkan lebih dari 1700 investor dari 30 negara dan mempekerjakan satu juta orang. Selain di Cikarang, Darmono juga membangun kota di Kendal, Tanjung Lesung dan Morotai.



Pencapaian tersebut juga dihargai oleh Presiden Joko Widodo yang turut meresmikan KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai dan Kawasan Industri Kendal. Pemerintah membantu menetapkan Tanjung Lesung dan Morotai sebagai bagian dari destinasi wisata 10 "Bali Baru" atau Beyond Bali.



Pemberian gelar kehormatan tersebut juga diberikan kepada sembilan orang lainnya seperti Andrew Neil (penyiar dan jurnalis), Susan Calman (penyiar dan pelawak), Dave Anderson (direktur teater), Sandy Brindley (Chief Executive dan Koordinator Nasional Rape Crisis Scotland), Pat Cassidy (Govan Workspace).



Kemudian diberikan kepada Professor David Galloway (Presiden Royal College of Physicians and Surgeons), Sir Harpal S Kumar (Chief Executive Officer, Cancer Research UK), Karine Polwart (penulis lagu dan komposer), dan Dr Lena Wilson CBE (mantan Chief Executive dari Scottish Enterprise).







