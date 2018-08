Hasto: NU Rumah Bersama

Jakarta: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto santai dengan rencana pemberian kartu anggota Nahdlatul Ulama dari Ketua PBNU Said Aqil Siroj pada Prabowo Subianto. Hasto menilai hal itu wajar, mengingat NU merupakan wadah bagi umat.



"Ya, NU kan rumah bersama," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jalan Cemara Nomor 19, Sabtu, 18 Agustus 2018.

Dia menilai, yang dilakukan Said Aqil hal lumrah. Apalagi, dalam sebuah organisasi keumatan biasa masuk anggota baru.



"Apa yang dilakukan Kiai Said Aqil Siroj sebagai Ketua PBNU itu merupakan hal yang wajar," imbuh dia.



Hasto membantah, dukungan ke Joko Widodo terpecah dan PBNU main dua kaki. Dia yakin dukungan NU bulat untuk Jokowi, apalagi, Rais Aam NU, Ma'ruf Amin kini menjadi cawapres Jokowi.



"Posisi dari KH Ma'ruf Amin beliau sebagai Rais Aam beliau sebagai sosok yang dihormati dan tentu saja setiap warga bangsa memberikan dukungannya bukanlah rahasia. NU sebagai organisasi sudah menyatakan tidak berpolitik dan itu kita hormati. Tetapi NU Sebagai keluarga besar Nahdiyin tentu punya preferensi terhadap Rais Aam tersebut," ujar Hasto.



Keyakinan itu menguat lantaran Jokowi selalu merangkul semua pihak tak terkecuali NU. Hasto yakin, Jokowi bakal dirangkul balik.



"Pak Jokowi menempatkan NU dalam seluruh kesejarahannya, dalam Islam Nusantaranya dan Pak Jokowi juga bagian dari NU, dari Muhammadiyah, beliau pemimpin kita bersama," tukas dia.



Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kamis, 16 Agustus 2018. Dalam pertemuan itu, keduanya diterima oleh Said Aqil.



Usai pertemuan, Said Aqil mengaku bakal memberikan kartu anggota NU pada Prabowo. "Kehormatan bagi saya. Sudah beberapa saat sebetulnya saya mengajukan, karena merasa dekat dengan NU," kata Prabowo.









(REN)