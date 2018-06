PSI Hadiri Konferensi Partai Politik Asia di Nepal

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi undangan konferensi sosial demokrat di Kathmandu, Nepal. Acara ini diadakan oleh lembaga internasional yang berpusat di Jerman, Friedrich Ebert Stiftung.



Konferensi yang bertemakan 'An Economy for Progress and Justice' ini dihadiri oleh perwakilan partai politik dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Filipina, Timor Timur, Korea Selatan, dan Mongolia.



PSI mendelegasikan Juru bicara PSI bidang kepemudaan Dedek Prayudi dan Dwi Ester Mopeng untuk hadir sebagai pendiskusi di acara ini.



"Acara ini menjadi sangat penting karena kami anak muda percaya bahwa selain status kami sebagai warga negara Indonesia, kami juga adalah warga negara dunia. Kami menyadari bahwa tak ada suatu bangsa di dunia yang mampu bertahan menghadapi tantangan global yang juga mempengaruhi pembangunan dalam negeri tanpa membangun kerja sama yang baik dengan bangsa lain," kata Dedek dalam keterangan tertulisnya, Kamis 28 Juni 2018.



Ketua Umum PSI Grace Natalie mengaku partainya turut diundang dalam acara tersebut. Ini menunjukkan PSI dinilai oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) sebagai partai anak muda yang berpikiran progresif dan global.



"Kami diyakini dapat membawa kemajuan berarti bagi Indonesia, dinilai dari pemikiran-pemikiran dan cara berpolitik kami. Insyaallah kami mampu memberikan warna tersendiri bagi diskusi," ujar Grace.



Acara itu akan membahas berbagai hal seperti digitalisasi dan masa depan dunia kerja, merancang ulang skema dunia kerja agar sesuai dengan kebutuhan masa depan dan perkembangan politik global terkini.



"Materi diskusi ini seyogyanya menghasilkan pemikiran-pemikiran segar untuk menjawab tantangan pembangunan terkini di Indonesia sebagai bagian penting dari kancah politik internasional," kata Grace.









