KH Said Belum Bersikap di Pilpres 2019

Jakarta: Masyarakat diminta bersabar terkait sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj yang enggan berspekulasi terkait bakal cawapres di Pemilu 2019. Direktur SAS (Said Aqil Siroj Institute) Imdadun Rahmat menyebut KH Said masih membutuhkan waktu untuk menjawab yang terbaik.



"Kiai Said, adalah milik seluruh warga NU. Dan warga NU sendiri tersebar dimana-mana. Jadi mungkin Kiai Said belum menentukan pilihan terkait sikap itu" kata Imdadun Kamis, 2 Agustus 2018.



Imdadun mengatakan, bahwa menentukan nasib bangsa dan negara tidak bisa dijawab dalam waktu satu-dua menit. Butuh proses perenungan, bahkan salat Istiqoroh.



Seperti dikatahui, dalam peluncuran Said Aqil Siroj Institute yang dibanjiri tokoh nasional dan pimpinan partai politik, Kiai Said bungkam soal sikapnya di Pilpres 2019. "PBNU tidak pilih, karena dia organisasi bukan partai politik," kata Kiai Said.



Dalam Tausiah kebangsaan Kiai Said memberi catatan kritis terhadap pemerintah, terkait pemerataan.



"Warga NU yang selama ini berjualan baso, narik becak hidupnya ya begitu-begitu saja. Belum ada perubahan. Kita tidak anti pada konglomerat. Tapi yang lebih penting bukan semata-mata pertumbuhan Ekonomi. Tapi juga, pemerataan kesejahteraan," ujar Kiai Said.





