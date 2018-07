Pilihan Pendamping Prabowo tak akan Berlawanan dengan Umat

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj membeberkan isi pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo disebut tak akan meminang cawapres yang tak direstui umat Islam.



"Iya iya. Nanti kalau rapat Gerindra menentukan siapa cawapresnya akan memberi tahu saya. Sebatas itu," kata Said di lokasi, Senin, 16 Juli 2018.

Said mengaku tak tahu nama-nama yang sedang dipertimbangkan Partai Gerindra. Prabowo tak membeberkan informasi itu kepadanya.



Hanya saja, Prabowo mengaku ingin memilih calon pendamping yang sehati dengan umat Islam.



"Oleh karena itu, pilihannya supaya tidak minimal tidak bertentangan dengan mayoritas umat Islam," kata Said.



Said menambahkan tak ada hal penting yang dibahas dalam pertemuan dengan Prabowo. Prabowo mengunjunginya karena telah lama tak bertemu.



Pertemuan ini pun dijembatani Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Said telah menegaskan kepada Muzani, bahwa PBNU tak berpolitik. Sehingga, tak ada kepentingan politik dalam pertemuan dengan Prabowo.



"NU bukan Parpol, sehingga tidak bisa digunakan untuk mendukung dukung politik. Kalau saya ketua partai, baru saya bisa dukung. Pertemuan ini hanya menyambung silaturahim, memperkuat pandangan menyamakan persepsi," tandas Said.





(DRI)