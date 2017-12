Negara OKI Harus Memastikan Pertemuan Open Debate Mengenai Palestina

Jakarta: Presiden Joko Widodo telah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Rumeli Hall Lutfi Krdar International Convention and Exhibition Center (ICEC), Istanbul, Turki. Dalam pertemuan itu, negara-negara OKI diminta memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina pada Dewan Keamanan PBB.



"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional," kata Jokowi saat tiba di Pangkalan Udara Halim Perdakusuna, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017.



Tak hanya itu, Jokowi mengatakan, negara-negara OKI harus menggalang dukungan buat Palestina dengan melobi-lobi negara-negara gerakan non blok.



Ia mengungkapkan, dirinya juga telah memberikan enam usulan kepada negara-negara OKI dalam KTT LB tersebut. Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan two states solution adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.



Kedua, Indonesia mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv, Israel untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.



"Yang ketiga negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melakukan," ucap dia.



Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai pada berbagai resolusi OKI.



Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina.



Keenam, OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral. "Di majelis umum PBB, OKI harus memotori dikeluarkannya resolusi menolak keputusan Amerika Serikat," pungkas dia.









