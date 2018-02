Surya Paloh tak Berambisi jadi Pejabat Publik

Jakarta: Partai NasDem mengisyaratkan tidak akan menempatkan kadernya sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pasalnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh telah menyatakan tak ingin menjadi pejabat publik.



"Kalau di Partai NasDem kader terbaik ya Ketua Umum, Bapak Surya Paloh. Tetapi dari banyak pidato, beliau (Surya Paloh) tidak ingin merebut jabatan publik atau diberikan kedudukan. Apa saja tidak, semuanya tidak. Calon presiden tidak, calon wapres tidak, menteri tidak, penasehat presiden tidak," kata Sekjen NasDem Johnny G. Plate usai diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.



Menurut dia, Surya Paloh hanya ingin menjadi pimpinan partai. Surya Paloh ingin melanjutkan kesuksesan Pilpres 2014, bersama partai pendukung lain memunculkan nama presiden dan wakil presiden.



"Kita tentu berharap NasDem mampu mendapatkan presiden dan wapres untuk Indonesia. Itu saja harapannya," ucap dia.



Dalam politik, kata dia, saling mengejar kekuasaan merupakan hal lumrah. Namun, NasDem ingin meninggalkan kebiasaan itu.



Bagi NasDem, partai harus mencari presiden dan wakil presiden terbaik untuk kepentingan nasional. Ia tak peduli apakah pemimpin itu berasal dari internal NasDem atau luar partai.



"Kami akan mendukung the best of the best Indonesia. Orang Indonesia yang hebat," pungkas dia.







