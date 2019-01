Tim Gabungan Penyidik Kasus Novel Dijamin Tak Politis

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) percaya pembentukan tim gabungan penyidik kasus penyerangan Novel Baswedan tak bermuatan politis. Langkah penegak hukum diminta tak melulu dikaitkan dengan politik.



"Repot juga kalau semua upaya yang dilakukan pihak kepolisian atau katakanlah penegakan hukum selalu dikaitkan dengan politik," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.



Menurut Bamsoet, polisi juga harus bisa membuktikan pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan murni penegakan hukum. Harus ada langkah maju dalam penanganan kasus yang telah mengendap lebih dari 600 hari itu.



"Demi menjawab pertanyaan publik dan memenuhi harapan publik bahwa tidak boleh ada kasus apapun yang tidak terungkap," ujarnya.



Bamsoet menilai pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel bisa jadi salah satu sarana membuat kasus penyerangan itu lebih terang. Namun, ia mengajak publik berpikir lebih rasional terhadap penanangan suatu kasus.



"Sangat tergantung pada bukti-bukti yang didapat di lapangan maupun keterangan para saksi," ujarnya.



Polri memastikan membentuk tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mengkritik pembentukam tim gabungan ini.



"Pembentukan tim gabungan penyidik oleh Polri itu hanya untuk kepentingan debat-capres cawapres," kata Andre, Sabtu, 12 Januari 2019.



Namun, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menepis kekhawatiran itu. "Tidak ada kaitannya dengan aliansi-aliansi politik tertentu," kata Dedy di Kompleks Mabes Polri, Sabtu, 12 Januari 2019.









(FZN)