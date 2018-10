Amsal Jokowi Pukau Petinggi IMF

Jakarta: Tim Kampanye Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) memuji sambutan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tahunan IMF-WB 2018. Jokowi mengibaratkan dunia saat ini seperti film Game of Thrones, yakni penuh peperangan dan terus memanas.



"Itulah hebatnya Pak Jokowi untuk mengambil simbolisasi keadaan. Jadi, gampang diterima oleh peserta, gampang diterima oleh masyarakat dunia," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Oktober 2018.

Jokowi sebelumnya mengatakan perang dagang yang terjadi tak ubahnya seperti great houses dan great families yang ada di film Game of Thrones. Satu sama lain saling bertarung hebat untuk mengambil alih kendali di the Iron Throne.



Sedangkan Mother of Dragons digambarkan sebagai siklus kehidupan. Menurut dia, Jokowi mengambil perumpamaan itu untuk mengingatkan masih ada banyak hal penting yang harus dilalui.



"Kita sibuk berantem, baik berantem terutama soal ekonomi. Antara negara besar berantem, pasar rusak. Kita lupa bahwa ada juga hal penting yang tidak mendapatkan penanganan yang lebih serius, yaitu menurunnya ekosistem kita dengan perubahan iklim," ujar dia.



Perubahan iklim itu, terang dia, terlihat dengan gejala topan yang terus terjadi di Amerika serta di belahan Eropa. Kemudian, banyaknya plastik terbuang di laut dan mencemari ikan-ikan yang dikonsumsi masyarakat dunia.



Karena itu, Jokowi ingin menekankan agar setiap negara berhenti meributkan hal-hal yang tak penting. Setiap negara maju, berkembang, dan tertinggal harus berkolaborasi dan bekerja sama. "



Itu sebenarnya maksudnya di situ," ucap Karding.



Jokowi juga dinilai telah menunjukkan kapasitasnya tidak hanya pemimpin Indonesia, tapi juga pemimpin dunia. Pernyataan soal 'Game of Thrones' juga sebagai bentuk konsistensi Jokowi dalam menonjolkan sisi milenial.



"Enggak usah diomongin. Pak Jokowi dalam banyak kesempatan, statement maupun tindakan, selalu simboliknya ciri khasnya milenial," ucap dia.



Karding membatah pernyataan Jokowi tersebut arahan dari tim kampanye dalam upaya menggaet kaum milenial. Itu semua atas dasar pemikiran Jokowi sendiri. "Enggak ada (arahan dari TKN-KIK). Itu murni Pak Jokowi dan timnya," kata dia.









(YDH)