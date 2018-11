Jokowi dan Menteri Jerman Bahas Kecerdasan Buatan

Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Menteri Ekonomi dan Energi Republik Federal Jerman Peter Altmaier membahas revolusi industri 4.0. Pertemuan lebih spesifik membahas kecerdasan buatan atau inteligensi artifisial.



"Minister Altmaier menyampaikan, paling utama dari semua teknologi industri keempat atau 4.0 itu adalah artificial intelligence, kecerdasan mesin," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Thomas Trikasih Lembong di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Altmaier menyebut kecerdasan buatan merupakan kreasi terdahsyat manusia sejak penemuan mesin uap 200 tahun lalu. Jerman menyakini kecerdasan buatan bakal disusupkan ke mesin-mesin produksi masa depan.



Altmaier, kata dia, menerangkan revolusi industri 4.0 merupakan keniscayaan. Negara-negara yang tak mendalami dipastikan tertinggal. Revolusi industri 4.0 bakal menjadi masa depan industri dan ekonomi negara.



Thomas menerangkan saat ini Jerman kuat dalam industrial internet, khususnya dari korporat ke korporat (B to B). Namun, mereka masih lemah dalam korporat ke konsumen (B to C) yang menjadi kekuatan Indonesia.



Industri Jerman perlu belajar memperkuat B to C dari Indonesia. Mereka harus membuat platform yang mampu menjangkau konsumen.



"Budaya Jerman sangat serius, tepat waktu, lurus, dan disiplin. Tapi mungkin kurang asyik, kurang seru, kurang luwes. Pantas saja kita kuat dengan konsumen, bisa bikin asyik dan bisa seru, punya humor. Mereka serius, menata produksi, menata industri, ngurus mesin, sangat jago. Nah, kita bisa saling melengkapi," beber dia.





