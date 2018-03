Komisioner KPU: Pemilih Muda Penentu Masa Depan Bangsa

Depok: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubadi Tanthowi mengatakan pemilih muda menjadi penentu sosok pemimpin yang akan terpilih di masa depan. Pemilih muda juga akan menentukan arah pembangunan bangsa.



Pramono menambahkan, anak muda dikenal sebagai generasi yang melek teknologi. Hanya saja, keuntungan itu tak dibarengi dengan kepedulian mereka terhadap dunia politik, generasi muda dinilai cenderung apatis.

Ia menjelaskan, jumlah pemilih muda Indonesia sekitar 70 hingga 80 juta dari total 193 juta pemilih, atau sekitar 35 hingga 40 persen. Jumlah itu dinilai dapat memengaruhi hasil pemilu.



"Jadi harus diingat, keberadaan bangsa ada di tangan mereka," kata Pramono pada acara Rock The Vote Indonesia di Taman Lingkar Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok, Minggu, 18 Maret 2018.



Jika generasi muda tidak memberikan hak suara dalam pemilu, tentunya akan memengaruhi legitimasi karena dukungan publik yang rendah. Untuk itu, perlu terus melakukan pencerahan dan pemahaman tentang politik dengan berbagai macam sosialisasi kepada pemilih muda.



"Kami terus berupaya menggandeng komunitas, perguruan tinggi untuk sosialisasi kepada generasi milenial untuk berpartisipasi dalam pemilu," katanya.



Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI Chusnul Mariyah mengatakan pemilu merupakan kunci pembangunan negara di masa depan. Oleh karena itu, semua harus turut terlibat dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilih muda dan pemilih pemula.



Ia menyatakan kegiatan Rock The Vote Indonesia di antaranya belajar demokrasi, politik, dan pemilu yang dirancang dengan metode diskusi di ruang terbuka dengan para tutor dari mahasiswa ilmu politik UI, baik sarjana maupun pascasarjana.



"Kita harapkan motode tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan pilkada dan pemilu di Indonesia," pungkas Chusnul.





(DRI)