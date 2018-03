Pemotongan Gaji PNS untuk Dana Pensiun Perlu Dikaji

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo tak setuju dengan pengubahan skema pemberian dana pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan pemotongan gaji PNS aktif sebesar 15 persen. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dinilai perlu mengkaji ulang kebijakan itu.



"Mengingat apabila kebijakan tersebut diberlakukan akan menimbulkan gejolak di masyarakat terutama mengganggu jalannya roda pemerintahan," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2019.

Bambang menilai ide tersebut bakal membebani PNS, terutama golongan rendah. Sebab, tak seluruh gaji PNS aktif berada pada standar kesejahteraan yang mencukupi.



"Meminta Komisi II DPR memanggil Kemenpan-RB untuk menjelaskan kebijakan pemotongan 15 persen dari gaji PNS, mengingat masih adanya gaji PNS yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR)," ungkap Bambang.



Ketua MPR Zulkifli Hasan senada dengan Bambang. Ia menilai pemotongan 15 persen gaji PNS aktif bakal berbuah polemik yang lebih besar.



"Saya kira kan ini sudah masuk tahun-tahun politik yah, Pak Presiden tentu perlu menjaga kesejukan itu menurut pendapat saya, perlu menjaga keteduhan, perlu menjaga harmoni," kata Zul.



Zul meminta kejelasan ihwal porsi pemotongan gaji PNS dari skema pemberian dana pensiun tersebut. Kebijakan dinilai perlu memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat.



"Kalau dipotong lagi 15 persen bagaimana, memang gajinya besar, kan gajinya UMR aja tuh. Rp2 juta dipotong lagi gimana, nanti suruh nyari uang cara-cara yang lain," jelas Zul.



Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum ada keputusan terkait pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang di dalamnya termasuk pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 15 persen karena adanya perubahan skema pensiun dari pay as you go ke fully funded.



Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan sebenarnya rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian dan diskusi di lintas kementerian. Skema fully funded bertujuan untuk meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang membayar dana pensiuan PNS melalui sistem pay as you go.



Selama ini, iuran 4,5 persen dari gaji pokok para PNS tiap bulan yang dibayarkan dianggap tidak cukup membiayai dana pensiunan. Sehingga APBN harus terbebani untuk menutup dana yang sebesar 75 persen dari gaji pokok PNS itu.



Perbedaan utama model lama dan baru skema pensiun PNS adalah besaran iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan. Model baru akan jauh lebih besar. Dana pensiun sepenuhnya berasal dari iuran gaji PNS. Tidak ada lagi sokongan APBN.



Data dari paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kementerian PAN-RB menyebutkan, belanja pensiun di APBN 2016 mencapai Rp103,26 triliun. Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp107,98 triliun. Jika skema pay as you go dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun di APBN mencapai Rp248,56 triliun.



Menteri PAN-RB Asman Abnur sebelumnya menargetkan skema pembiayaan dana pensiun sudah dapat diberlakukan bagi para PNS baru mulai tahun ini. Sementara untuk yang lama, kata dia, akan diberlakukan dua skema pembayaran, di mana masa kerjanya terdahulu akan dibayarkan lewat skema pay as you go, sementara sisanya sampai pensiun akan mengikuti skema fully funded.







