NasDem tak Terlena Elektabilitas Jokowi

Bengkulu: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak ingin pihaknya terlena dengan elektabilitas Presiden Joko Widodo yang makin moncer. Kader harus terus menyokong agar Jokowi bisa menang kembali di Pilpres 2019.



"NasDem tetap mengingatkan seluruh jajaran pendukungnya di tengah kehidupan masyarakat kita ini bahwa tetap bekerja sungguh untuk meyakinkan seluruh komponen masyarakat, Jokowi adalah pilihan terbaik," kata Surya Paloh usai konsolidasi partai di Graha Asiah, Bengkulu, Sabtu, 5 April 2018.

Menurut dia, NasDem tak boleh lengah dan cepat berpuas hati dengan posisi Jokowi saat ini. Pasalnya, apa pun bisa terjadi di tahun politik ini. "Ibarat permainan bola. Saya bisa menyatakan bola itu bulat, bisa ke kanan ke kiri setiap saat," jelas dia.



Survei yang dirilis Indikator Politik, elektabilitas Joko Widodo dalam Pilpres 2019 masih tetap mengungguli para kompetitornya. Dari 25 nama yang digadang-gadang sebagai calon presiden dalam survei, Jokowi menempati urutan pertama dengan perolehan suara sebesar 39,9 persen.



Sementara itu, posisi kedua ditempati Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hanya memperoleh 12,1 persen. Di sisi lain, responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 41,4 persen.



"Dukungan terhadap Jokowi mengalami peningkatan sementara pesaing utamanya Prabowo Subianto relatif stagnan," kata Direktur Ekskutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.







Menurut Burhanudin, elektabilitas Jokowi ini meningkat dari survei sebelumnya yang di gelar pada September 2017. Saat itu, Jokowi hanya memperoleh 34,2 persen sedangkan Prabowo hanya 11,9 persen.



Jokowi juga masih unggul saat melakukan survei dengan metode semi terbuka. Jokowi memperoleh 51,9 persen sementara Prabowo hanya 19 persen. Calon lain masih di bawah angka margin of error sebesar 2,9 persen.



Tak hanya itu, dari hasil survei Jokowi pun unggul telak jika pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Secara head to head, Jokowi memperoleh 60 persen sedangkan Prabowo hanya 29 persen.



Survei ini dilakukan pada Maret 2018 dengan melibatkan 1.200 responden. Para responden adalah warga yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.



Responden dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Jajak pendapat dilakukan dengan metode tatap muka dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.





