Indonesia Siap Memediasi AS & Rusia soal ISIS

Metrotvnews.com, Jakarta: Rusia dan Amerika Serikat dinilai punya misi yang sama memberantas organisasi radikal The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, kedua negara adidaya ini punya pandangan berbeda soal politik.



Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Indonesia juga punya misi yang sama dalam memberantas ISIS. Menurutnya, posisi Indonesia yang unik lantaran punya hubungan yang baik dengan AS dan Rusia, dinilai penting untuk bisa memberikan ruang mediasi.

"Nah, kita mencoba menyampaikan, memediasi itu," kata Tito, di Wisma Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 6 April 2017.Tito optimistis mediasi akan berbuah kerja sama yang baik dalam bidang pertahanan. Kekuatan melawan teroris jaringan internasional pun diharapkan menjadi sebuah keniscayaan."Syukur kalau kedua belah pihak bisa bertemu, apalagi kan hubungan antara Presiden Amerika sekarang (Donald Trump) dan Rusia relatif cukup baik," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.Tito berharap politik lokal kedua negara itu bisa dikesampingkan untuk fokus memerangi ancaman ISIS secara bersamaan."Kalau bicara politik lokal, enggak akan habis-habisnya karena keduanya (AS dan Rusia) berseberangan. ISIS yang diuntungkan. Jadi, harusnya politik lokal dinomorduakan, ISIS-nya diselesaikan," kata dia.(UWA)