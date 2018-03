ASEAN Harus Kompak Atasi Krisis Kemanusiaan Rohingya

Jenewa: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3) kompak dalam upaya menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Ia juga berharap anggota ASEAN+3 bersikap kritis terhadap apa yang sedang dan telah terjadi di kawasan ASEAN.



"Apabila konflik di Rakhine terus terjadi dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai, dan terbuka tentu saja akan terancam," kata Bamsoet melalui pesan elektronik, Minggu, 25 Maret 2018.

Bambang Soesatyo mengemukakan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan, dan Delegasi ASEAN+3 di sela-sela acara pertemuan ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung 24-26 Maret di Jenewa, Swiss.



Ia mengingatkan segala persoalan yang terjadi, apalagi menyangkut masalah kemanusiaan, harus cepat ditanggapi bersama. Selain mendorong kekompakan menyelesaikan persoalan kemanusiaan, mantan ketua Komisi III ini juga menyampaikan permintaan dukungan kepada anggota IPU agar Indonesia bisa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.



Persiapan dan kampanye Indonesia menuju pemilihan anggota tidak tetap DK PBB ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. "Dengan menjadi anggota tidak tetap, kami berharap Indonesia dapat lebih berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Termasuk di ASEAN," ucap Bamsoet yang menilai hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota IPU relatif stabil dan terus berkembang.



Bamsoet berharap Indonesia mampu mengembangkan berbagai kerja sama internasional, termasuk dengan negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki). Ia memandang forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada 2013 ini semakin baik dan saling memperkuat.



Baca: Indonesia, Negara yang Cepat Bertindak Krisis Rakhine



Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA setelah terpilih pada pertemuan tingkat menteri pada 13 Desember 2017 di Istambul, Turki. Bamsoet meminta anggota MIKTA bisa lebih meningkatkan peran dan kerja sama di forum-forum global. Untuk menjaga konsistensi kerja sama antarparlemen dalam MIKTA, berbagai pertemuan formal dan informal terus dilakukan.



"Kita harus memanfaatkan forum pertemuan tersebut untuk saling memberikan dukungan dan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih solid," kata Bamsoet.



Secara khusus Bamsoet meminta kepada Ketua Parlemen Turki untuk bisa hadir dalam pertemuan antarparlemen MIKTA yang akan diadakan di Indonesia pada tahun ini. Bamsoet yakin kehadiran Parlemen Turki dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota MIKTA.



"Saya yakin Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan Turki sebagai salah satu negara Muslim demokratis yang paling berpengaruh di dunia, dapat saling bersinergi dengan baik,” kata Bamsoet.



Ia yakin kedua negara bisa menjadi focal point dunia Islam dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan seperti di Palestina dan Rohingya.









(UWA)