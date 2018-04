Zulkifli tak Menyoalkan Pernyataan Amien Rais

Jakarta: Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan buka suara terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Zulkifli mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Amien sebagai tokoh senior.



"Pak Amien itu kan tokoh senior, memang orang khusus, dari dulu seperti itu, enggak apa-apa," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.

Kemarin, Amien menyebut partainya tidak akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo di Pilpres 2019. PAN akan mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.



Zulkifli melihat pernyataan Amien Rais soal posisi politik PAN di Pilpres 2019 sebagai masukan. Dia menegaskan, itu belum resmi jadi keputusan partai.



"Sebagai ketua dewan kehormatan tentu masukan dan pendapat Pak Amien menjadi pertimbangan penting Partai Amanat Nasional untuk mengambil keputusan," ujar dia.



Zulkifli menegaskan, PAN punya mekanisme partai untuk memutuskan posisi politik di 2019. Ia menjelaskan, sejak tahun lalu, sejatinya PAN telah memutuskan ketua umumnya untuk menjadi capres. Namun, PAN harus berkoalisi. "Nanti kita bicara dengan koalisi."



Kalau ada keputusan lain, kata Zulkifli, harus melalui mekanisme forum resmi yakni rapat kerja nasional (rakernas PAN). Rakernas PAN rencananya berlangsung Juni atau Juli tahun ini.



"Bagaimana hasilnya? Tunggu tanggal mainnya, apa pun keputusannya, mekanisme rakernas partai itu tentu akan dipatuhi oleh semua kader. Sebelum itu, bisa saja berbeda beda," pungkas dia.



"Read my lips yah kata orang Ametika, Jadi tidak mungkin PAN ke Jokowi, titik," tegas Amien di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 26 April 2018.



Secara resmi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan belum menentukan secara tegas posisi politik PAN di Pilpres 2019. Namun, Amien menegaskan PAN tidak akan berkoalisi dengan Jokowi.



"No, no, saya lebih tahu dari Pak Zul, maaf. Karena saya mendirikan, saya keliling kemna-mana. Umat PAN di bawah emoh dengan Jokowi, titik. Pak Zul bermanuver itu hanya sandiwara saja ya," tukas dia.



(REN)