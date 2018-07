Cerita Grace saat Dijamu Presiden Jokowi

Buat saya, setiap pertemuan dgn Pak @jokowi selalu berkesan mendalam. Bukan hanya karena beliau adalah seorang kepala negara, namun karena personality nya yang selalu hangat, menghargai lawan bicara yang jauh lebih muda sekalipun, rendah hati dan membuat orang merasa mendapat perhatian penuh dari beliau. Sepanjang karir selama menjadi wartawan hingga kemudian terjun ke politik, saya dapat kesempatan ketemu banyak orang. Pejabat, konglomerat, penegak hukum, kriminal, tokoh masyarakat, pedagang pasar, anggota dewan yang terhormat, hingga pemulung yang tinggal di tempat pembuangan sampah akhir. Saya belum pernah bertemu orang seperti pak Jokowi. Kalau yang lebih kaya banyak, yang (merasa) lebih pintar banyak, yang (merasa) lebih pengalaman banyak, apalagi yang merasa paling benar, wah berlimpah stoknya. ???? Salah satu pelajaran penting yg saya dapat dari beliau adalah, trust, respect, support dan loyalty tidak ditentukan dari berapa lama pertemanan, berapa banyak harta, jabatan, kuasa yg kita miliki. Hal-hal itu akan kita dapatkan dengan sendirinya ketika kita bisa menyentuh hatinya dengan memperlakukan ia sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Atau istilah singkatnya : diwongke . Mungkin kedengeran simple ya. Memang bukan rocket science sih. Tapi nyatanya kok ngga banyak yang bisa begitu.

