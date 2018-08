Survei: Jokowi tak Terkalahkan

Jakarta: Popularitas dan elektabilitas Presiden Jokowi hingga saat ini belum terkejar oleh para rivalnya di Pilpres 2019. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai rival terdekat bahkan tertinggal jauh.



Hal itu terlihat dari hasil survei nasional yang dikeluarkan Alvara Research Center (ARC) yang menyebutkan siapa pun tokoh yang maju di Pilpres 2019 tak akan mampu mengimbangi elektabilitas Jokowi.



Chief Research Officer ARC Harry Nugroho mengatakan, melihat hasil survei dengan posisi head to head Jokowi melawan Prabowo Subianto, Jokowi melawan Gatot Nurmantyo, dan Jokowi melawan Anies Baswedan, Jokowi keluar sebagai pemenang.

Harry mengatakan secara elektabilitas, Jokowi meraih angka 52,6% sedangkan Prabowo hanya 35,4%. Jokowi 55,6% dan Gatot hanya 6,3 persen. Sedangkan melawan Anies, Jokowi meraih angka 55,7% sementara Anies hanya mendapat angka 6,2%.



Dia menyebutkan, dari sisi popularitas pun Jokowi meraih 97,7% dengan top of mind 58,0%. Sedangkan Prabowo hanya mencapai 96,8% dan top of mind 33,5%.



"Bisa dibilang siapa pun lawan Jokowi pasti akan kalah jika melihat hasil survei ini," kata Harry saat menyampaikan hasil surveinya di Oria Hotel, Jalan Kh Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Agustus 2018.



Ia menambahkan, survei dilakukan pada 20 hingga 28 Juli 2018, menggunakan multistage random sampling dengan melibatkan 1.142 responden berusia 17 tahun ke atas.



Sampel diambil dari seluruh provinsi Indonesia dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentan margin off error sebesar 2,95% dengan tingkat kepercayaan 95%.







(FZN)