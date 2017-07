GP Ansor Desak Pemerintah Lobi PBB soal Tragedi Al Aqsa

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk tindakan Israel atas Palestina di Masjidil Aqsa yang mengakibatkan tiga warga tewas dan puluhan luka-luka. GP Ansor juga mengecam penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Masjidilaqsa, saat aparat keamanan Israel membubarkan demo warga Palestina.



Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mendesak pemerintah segera mengambil peran dengan melobi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara berpengaruh di Timur Tengah.

"GP Ansor mendesak pemerintah RI melobi PBB untuk meminta tentara zionis Israel menghentikan segala tindakan kekerasan terhadap warga muslim Palestina," kata Yaqut melalui keterangan tertulis, Minggu 23 Juli 2017.Gus Yaqut, sapaannya, juga berharap negara-negara yang kerap mendengungkan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia turun tangan. "Jangan diam saja, dong. Usut tuntas dan ikut mendesak dihentikannya aksi kejam Israel kepada kaum muslim Palestina," ucap dia.Ia khawatir, jika hal ini tidak segera diredam, bakal membikin ketegangan baru di Timur Tengah. Situasi juga dinilai rawan dimanfaatkan kelompok radikalisme untuk melakukan balas dendam. "Saya mengkhawatirkan hal ini akan menumbuhkan kembali radikalisme baru," beber dia.Ia juga mengecam tindakan Israel yang membatasi akses kaum muslim Palestina di kompleks Al Aqsa. Gus Yaqut mendukung sikap pemerintah yang mendesak Israel tidak mengubah status quo Kompleks Al Aqsa agar Masjidil Aqsa dan The Dome of The Rock dapat diakses semua kaum muslim."Kami meminta pemerintah Indonesia meminta secara tegas Israel segera memulihkan stabilitas dan keamanan di sana," ujarnya.Pasukan Israel menyerang demonstrasi pada Jumat 21 Juli 2017. Mereka melepaskan tembakan peluru tajam, gas air mata serta peluru karet ke arah warga yang tidak bersenjata.Sebelumnya, Israel menerapkan aturan melarang pria Palestina berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke dalam komplek Al-Aqsa dan memasang detektor metal yang memicu terjadinya protes.(OJE)