Kalla Ingin Universitas Independen

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak masalah alumni berbagai universitas mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Namun, dia meminta para alumni tak menggiring terlalu jauh institusi lembaga pendidikan ke kancah politik.



"Seperti di UI (alumni Universitas Indonesia) yang mendukung nomor satu. Sebelumnya juga ada nomor dua. Itu hak masing-masing, tapi enggak usah terlalu jauh, sehingga masing-masing universitas tetap berdiri independen," kata Kalla dalam acara Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI) di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.



Menurut dia, hal wajar bila ada gerakan tertentu dari para alumni untuk mendukung paslon tertentu dalam Pilpres 2019. Tapi, dia mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang dapat memecah belah.



"Alumni itu satu tingkat di atas arisan. Apabila terlalu jauh alumni itu bisa terbelah. Kita bicara soal hal independen, bukan bicara hal yang memecah," ujar dia.



Sebelumnya, 10 ribu alumni UI mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Pasangan Jokowi-Ma'ruf diyakini dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik.



"Kami percaya niat baik dan semangat kami menggalang deklarasi akan menjadi magnet dan inspirasi bagi siapapun pendukung paslon 01, sebagai calon presiden yang tegas membela NKRI, menjunjung tinggi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Amin, Fajar Soeharto di Plaza Tenggara, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2019.



Selain alumni UI, deklarasi dukungan ini juga diikuti beberapa alumni dari beberapa universitas lain, komunitas dan organisasi masyarakat.









(FZN)