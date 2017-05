Pemerintah Tawarkan Investasi Proyek Pelabuhan di KTT Obor

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menawarkan investasi pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, di Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (Obor), Beijing, Tiongkok. KTT itu digelar pada 14-15 Mei dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.



"Kita tahu bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung adalah international hub kedua dan ketiga," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela The 30th International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Conference 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat 12 Mei 2017.

Menurut dia, pelabuhan ini akan dikembangkan dengan mengintegrasikan kawasan industri dan fasilitas transprotasi. Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung juga akan menjadi pelabuhan pusat internasional setalah Tanjung Priok. Pemerintah mengincar investasi sebesar USD25 miliar dari proyek-proyek sektor transportasi yang akan ditawarkan di KTT Obor.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, salah satu investasi utama yang ditawarkan kepada Tiongkok adalah pengembangan infrastruktur transportasi di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Pemerintah menginginkan pembangunan infrastruktur masif di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di pulau Jawa.Menurut Luhut, sampai saat ini masih terjadi ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. "Kami juga memanfaatkan bantuan yang bisa kami manfaatkan untuk menyeimbangkan pembangunan Jawa dan luar Jawa," kata Luhut, Kamis 11 April 2017.Selain itu, Luhut menjelaskan, Pemerintah Indonesia juga akan menawarkan investasi di sektor energi yaitu pembangunan kilang Bontang di Kalimantan Timur dan sektor pariwisata di Mandalika, Lombok. Ia menyebut jika ditotal, proyek-proyek yang akan ditawarkan oleh pemerintah Indonesia itu sekitar USD30 sampai USD35 miliar.(AZF)