Indonesia Butuh Banyak Pesawat Tanpa Awak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah menjajaki pembelian pesawat tanpa awak untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pemerintah menilai, pesawat tanpa awak dibutuhkan untuk memantau perbatasan.



"Sekarang ini kita perlu banyak pesawat tanpa awak untuk memantau daerah perbatasan, narkoba, dan macam-macam, sehingga kebutuhan pesawat tanpa awak itu juga cukup besar," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.

Pemerintah memutuskan membeli pesawat tanpa awak diambil usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rapat terbatas itu membahas kebijakan pengadaan alutsista. Pramono menambahkan, Presiden meminta pengadaan alutsista harus transparan. Pembelian alutsista dilakukan atas pembicaraan langsung secara government to government."Penekanannya adalah dilakukan secara G to G. Tidak lagi menggunakan broker, menggunakan middle man, langsung G to G dan kemudian Presiden mendorong sebaiknya dilakukan dengan imbal dagang," pungkas dia.Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pemerintah sedang mencari pesawat tanpa awak yang ideal untuk dibeli. Pesawat dengan kualitas bagus dan harga murah menjadi prioritas pemerintah.Ryamizard juga menambahkan pemerintah tak akan membeli pesawat tanpa awak dalam jumlah banyak. Karena, pemerintah berencana mengembangkan teknologi ini di masa depan.