PAN Berduka Atas Kepergian AM Fatwa

Jakarta: Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) berduka dengan kepergian Anggota DPD Andi Mappetahang (AM) Fatwa. Sosok Fatwa dinilai berperan penting dalam sejarah perjalanan PAN.



"Tentu kami dari Fraksi PAN merasa kehilangan, berduka yang mendalam, karena di mata kami AM Fatwa tokoh yang sangat berpengaruh terhadap jalannya PAN selama ini," kata Ketua DPP Partai PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.



Yandri mengungkapkan, kiprah AM Fatwa dalam perjuangan berbangsa dan bernegara patut menjadi teladan seluruh kader PAN. Bahkan, AM Fatwa patut dinilai sebagai pahlawan partai.



"Kami berduka atas tokoh PAN, tokoh nasional, anggota DPD RI, beliau adalah pendiri dan deklarator PAN," ungkapnya.



Beragam posisi strategis di Tanah Air pernah diisi dan dituntaskan AM Fatwa. Menurut Yandri, AM Fatwa telah mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk perjuangkan bangsa. Selain Anggota DPD, Fatwa juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua MPR.



Sudah banyak melakukan perjuangan untuk bangsa dan negara ini, khusus juga internal partai kami. Bagi saya pribadi AM Fatwa adalah sosok inspiratif," ujarnya.



Yandri menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan penghormatan terkahir untuk AM Fatwa langsung di persenjataan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kata Yandri, terus menemani mendiang AM Fatwa hingga ke liang lahat.



"Sampai hari terakhir di akhir hayat hidup, beliau tetap memikirkan bangsa dan negara ini. Terimakasih Pak AM Fatwa, selamat jalan di peristirahatan terakhir," ucap Yandri.









(FZN)