Prabowo Diminta tak Membodohi Masyarakat

Jakarta: Calon Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membodohi masyarakat dengan melontarkan pernyataan yang tidak benar dan tidak disertai data valid. Prabowo dinilai mendapat masukan yang keliru soal ekonomi Indonesia.



Juru Bicara Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menjalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity.



Saat pidato di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prabowo menyebut Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan sejak 1997 hingga 2014. Prabowo juga menuding kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai USD 300 miliar.



Menurut Rizal ucapan Prabowo itu keliru. Pasalnya, investasi asing di Indonesia tidak semasif negara-negara ASEAN lainnya.



Rizal mengungkapkan, berdasarkan data Laporan Investasi Dunia UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen alias hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen.



Jika dibandingkan dengan Vietnam, besarannya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016. Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen.



“Jadi pandangan Prabowo hanya asumsi-asumsi yang dasarnya lemah. Datanya sebaliknya,” kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin, 15 Oktober 2018.



Rizal mengatakan, justru di era Jokowi pemerintah merebut aset-aset yang selama ini dikuasai asing. Dia mencontohkan, keberhasilan Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport. Selain itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar kini 100 persen dikelola Pertamina



“Ini baru terjadi pada zaman Jokowi. Justru Freeport yang dulunya secara bulat dan utuh diberikan oleh mertua Prabowo (Presiden ke-2 RI Soeharto) kepada pihak asing. Sekarang sudah direbut oleh Jokowi,” ujar Rizal.



Seperti diketahui, Prabowo melontarkan istilah ekonomi kebodohan saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis, 11 Oktober 2018.



Prabowo menyebut sistem ekonomi Indonesia yang dijalani pemerintah saat ini lebih parah dari paham neoliberalisme Amerika Serikat. Prabowo menyebut angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.



"Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity," kata Prabowo.





(FZN)