Kepala BPPT Sebut Kualitas SDM Masih Memprihatinkan

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), jika ingin Indonesia menjadi negara maju. Saat ini, kualitas SDM disebut masih memprihatinkan.



Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto dalam dialog nasional 'Meningkatkan Inovasi Iptek untuk Mendorong Industri Dalam Negeri Mewujudkan Ekonomi Pancasila'.

"Kualitas SDM kita masih memprihatinkan. Paling banyak tamatan SD (sekolah dasar)," kata Unggul di Auditorium BPPT, Gedung II BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.



Menurut dia, peningkatan pendidikan bagi SDM ini menjadi tugas utama dari pemerintahan yang akan datang. Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus meningkatkan industri terutana bidang manufaktur. Sebab, hal ini bisa membuat Indonesia menjadi negara maju dan income per kapita meningkat.



Saat ini, lanjut dia, income per kapita Indonesia USD3.600. Sedangkan untuk menjadi negara maju Indonesia harus menembus income per kapita USD12.000. "Kalau kita mau jadi negara maju harus lewat baris inovation base," ucap dia.



Berdasarkan peringkat dari Global Competiveness Index (GCI) Indonesia berada di ranking ke-36 dari 137 negara dengan skor 4,7. Penempatan peringkat itu dipengaruhi oleh 12 pilar.



Menurut dia, Indonesia paling rendah pada pilar ke-9 dan ke-12 yakni mengenai ketersediaan teknologi, dan kemampuan inovasi. "Itu otomatis mempengaruhi rata-rata indeks kita sehingga hanya skor 4,7," kata dia.







