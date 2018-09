Faktor Diskriminasi Bisa Ganjal Aturan Penandaan Caleg Eks Koruptor

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mempertimbangkan usulan penandaan caleg eks napi korupsi pascaputusan Mahakamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Usulan itu belum final.



Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya harus memastikan usulan penandaan caleg mantan koruptor tidak menimbulkan potensi diskriminatif.

"Pertanyaanya kemudian kalau KPU menandai calon tersebut dalam daftar calon jadi diskriminatif atau tidak? Kalau diskriminatif, KPU mempertimbangkan untuk tidak melakukan itu," kata Hasyim di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 18 September 2018.



Hasyim mengatakan sebetulnya bagi caleg mantan napi ada persyaratan tambahan yang harus dilengkapi, yaitu berupa surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan statusnya kepada publik melalui media masa.



Selain itu caleg mantan napi juga diwajibkan melampirkan salinan putusan pengadilan serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Semua dokumen ini nantinya akan dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Sipol) Pemilu 2019.



"Dan informasi tentang siapa mantan koruptor, yang kemudian menggugat ke Bawaslu, itu kan by name, by partai. Kan ada semua datanya. Nanti masyarakat tinggal lihat," imbuh Hasyim.



Meski begitu, dia mengatakan opsi penandaan caleg mantan koruptor masih terus dibicarakan. KPU tak ingin terburu-buru mengambil keputusan karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan.



"Kalau dengan menandai kemudian KPU dianggap mengampanyekan untuk tidak memilih calon tertentu, KPU bisa dibilang diskriminatif. Makanya KPU harus berhati-hati betul dalam membuat pilihan yang tepat untuk memublikasikannya ke masyarakat," tandas dia.









(REN)