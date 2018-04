Sekjen PDIP Sambangi Imam Besar Istiqlal

Jakarta: Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama pengurus Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) bertemu imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi dan mempererat persatuan NKRI.



"Hari ini kami bersama membahas persoalan bangsa dan negara saat ini," kata Hasto, keada pewarta di Mesjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018.

Menurut dia, kedatangan tersebut tak lepas dari seruan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati mengimbau perwakilannya untuk mempererat silaturahmi sebagai bentuk sifat utama partai PDIP.



"Ibu Megawati Soekarnoputri menyampaikan berapa hal yang sangat penting bagimana PDIP juga di dalam proses kaderisasinya," imbuhnya.



Selain itu, pertemuan ini sekaligus membahas sejarah Islam dan keislaman Presiden Soekarno. Semasa hidupnya, Bung Karno selalu menegaskan artinya islam yang diserukan sebagai pedoman rakyat Indonesia.



"Bung Karno selalu menegaskan artinya Islam, Islam yang berkemajuan, Islam Nusantara yang berkemajuan untuk Indonesia Raya," ujarnya.





Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar (kanan) dan Sekjen PDI Perjuangan serta pengurus B aitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018. Foto: Dok/Istimewa



Pembahasan sejarah keislaman Bung Karno dianggap penting. Sebab, menurut dia, banyak pihak-pihak yang mencoba menjauhkan Bung Karno dengan islam.



"Kita sampaikan juga upaya-upaya pelurusan sejarah terhadap Bung Karno sendiri khususnya. Karena di masa lalu, ada yang mencoba untuk menjauhkan Bung Karno dengan Islam," lanjut Hasto.



Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menambahkan, pihaknya sangat senang dapat dikunjungi oleh banyak tamu dari berbagai kalangan. Tamu dari elit politik hingga non muslim pun akan diterima di Masjid Istiqlal, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.



"Ini mencontoh prinsip Nabi. Jadi kehadiran teman-teman dari Ikhwanul Mubaliqin dan PDIP welcome. Ini adalah masjid kita bersama dan yang ingin mempelajari sejarah,datang ke masjid ini," beber Nassarudin.





