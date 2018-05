Pimpinan DPR Minta AS Evaluasi Keberadaan Kedubes di Yerusalem

Jakarta: Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta Amerika Serikat (AS) mengevaluasi keberadaan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Yerusalem. Peresmian Kedubes AS di Yerusalem pada Senin, 14 Mei 2018, dinilai akan menimbulkan konflik dalam negeri.



Agus mengatakan konflik berkelanjutan bisa dilihat dari banyaknya yang tidak setuju mengenai keberadaan Kedutaan Besar AS tersebut. AS pun perlu mempertimbangkan mengenai hal tersebut.

"Kita ketahui banyak juga yang menolak, banyak juga yang menilai ini banyak yang melanggar aturan-aturan yang ada," kata Agus di lobi Nusantara III Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.



Menurut dia, sejak rencana awal pemindahan kedubes sudah menimbulkan kericuhan antara rakyat Palestina dengan Israel. Tidak sedikit rakyat Palestina yang menjadi korban saat menyampaikan aspirasi agar Kedubes AS tidak dipindahkan ke Yerusalem.



"Karena banyak masyarakat yang tidak menyetujui karena Yerusalem itu kan memang miliknya hampir banyak seluruh umat, kalau dijadikan ibu kota dari Yahudi dalam hal ini dari yang pemindahan dari Tel Aviv dari ibu kota Israel itu tentunya akan banyak menimbulkan konflik," kata Agus.





