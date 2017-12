Putusan OKI Harus Disertai Tindak Lanjut

Jakarta: Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memutuskan untuk mendesak Amerika Serikat mencabut klaim sepihak atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ketua PBNU Said Aqil Siroj mengapresiasi hal tersebut dengan catatan.



"Bagus sih, tapi keputusan itu enggak ada faedahnya kalau enggak ada tindak lanjut," kata Said di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Desember 2017.

Misalnya, tentang pemberlakuan pembatasan politik dan ekonomi pada AS. Ia meminta 57 negara anggota OKI harus kompak menjalankannya. "(Itu) kami sangat memberi apresiasi," imbuh Said.



Presiden Joko Widodo menyampaikan enam usul bagi OKI dalam persoalan Palestina. Poinnya ialah seluruh negara anggota OKI harus bersatu dan menyampingkan segala perbedaan.



"Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ujarnya.



Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kemudian mendesak AS mencabut pengakuan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibu kota Israel. Negara anggota OKI menegaskan akan memberlakukan pembatasan politik dan ekonomi kepada AS dan siapa pun yang mengakui pencaplokan Israel terhadap Yerusalem serta melestarikan kolonisasi Israel terhadap Palestina.









