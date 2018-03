KH Said Aqil Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta: Pemuda Aswaja mendorong Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, untuk mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kedudukan Said Aqil disebut akan memperkuat posisi Jokowi.



“Mayoritas warga nahdliyin menghendaki Kiai Said menjadi pendamping Jokowi di Pilpres 2019,” kata Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Khalim, seperti dilansir Antara, Sabtu 10 Maret 2018.

Menurut Nur Khalim, pasangan Jokowi-Said Aqil merupakan pasangan nasionalis dan santri. “Dua kekuatan ini kalau bergabung akan menjadikan Indonesia hebat,” kata dia.



Nur Khalim menyebut kapasitas Said Aqil sudah teruji. Terbukti dia sudah menjabat ketua umum PBNU dalam dua periode. “NU bahkan menjadi rujukan perdamaian di berbagai negara,” kata dia.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan figur paling kuat untuk dijadikan kandidat cawapres adalah figur yang memiliki latar belakang santri.



"Ini tak lepas dari banyaknya isu keagamaan yang mencuat dalam kontestasi politik," kata dia.









(UWA)