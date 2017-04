Politikus PDIP Kritik Nota Protes DPR terkait Novanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus PDIP Junimart Girsang menolak nota protes yang dilayangkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. Dia menilai, pencegahan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri sudah melalui prosedur.



"Tentu KPK sudah punya SOP. Sudah punya the rules of the game, dan mereka tidak bekerja asal begitu saja," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Anggota Komisi III DPR menjelaskan, nota protes itu bisa menyebabkan DPR secara lembaga akan terganggu. Dia menekankan, pimpinan DPR tidak hanya satu orang."Kenapa demikian? Harus dibedakan, pencekalan ini, kepentingan pribadi, atau kepentingan lembaga. Jadi jangan dibenturkan. Secara etika kerja sangat dilarang itu," ujar dia.Junimart meminta DPR jangan ketakutan dengan dicegahnya Novanto. Pasalnya, tugas dan fungsi Novanto sebagai ketua DPR dapat didelegasikan kepada empat pimpinan lainnya."Pengalaman saya 2014 ke bawah sebagai pengacara, sering klien saya dicekal. Padahal, dia bukan sebagai tersangka, dia saksi," ujar dia.Dia meyakini, KPK memiliki pertimbangan dalam permohonan mencegah Novanto ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Jika DPR merasa terdapat aturan yang keliru, DPR dapat mengajukan upaya hukum lainnya."Ke PTUN atau apa, itu kan lebih cerdas biar rakyat juga tahu," beber dia.(OGI)