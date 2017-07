Besok, DPD Dialog Terbuka soal Lahan Way Dadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar dialog publik soal polemik lahan Way Dadi. Dialog dibuka untuk umum, Kamis 27 Juli di Kantor DPD Perwakilan Lampung, Jalam Patimura Nomor 19, Kelurahan Kupang Kota, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung.



Dialog bertema ‘Lahan Way Dadi, Apa yang Terjadi?’ akan dihadiri anggota DPD Andi Surya, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Iing Sarkim, dan Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N, anggota DPRD Lampung, dan ketua Pokmas Way Dadi.

Ribuan warga turun ke jalan menolak rencana Pemerintah Proovinsi Lampung melelang lahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, 24 November 2016. Pemerintah setempat belum bisa menentukan mekanisme pelepasan lahan kepada masyarakat yang sudah menghuni lahan Way Dadi secara turun-temurun.Permasalahan sampai ke telinga anggota DPD asal Lampung. Warga setempat sempat mengadukan masalah ini ke DPD dan meminta keadilan. Bagi masyarakat yang ingin menghadiri dialog terbuka soal lahan Way Dadi bisa menghubungi Tengku pada nomor 085269260257 atau Aldi Adrian Erya (081933575787).(TRK)