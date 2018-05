Prabowo Makin Mantap Nyapres

Jakarta: Keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2019 semakin mantap. Mantan Danjen Kopassus itu mendapatkan dukungan resmi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).



"Saudara-saudara sekalian, saya memutuskan kepada diri saya sendiri apabila rakyat saya masih membutuhkan saya, apabila rakyat saya masih ingin memakai tenaga, jiwa, dan raganya Prabowo Subianto. Maka saya siap melaksanakan tugas (maju Pilpres)," kata Prabowo dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Mei 2018.

Dukungan kalangan buruh bikin Prabowo makin percaya diri. Ia mengaku mendapatkan kehormatan dan amanat tertinggi sepanjang karirnya.



"Hari ini sejak beberapa hari lalu sebetulnya saya mendapat kepercayaan dari pemimpin buruh yang mewakili kaum buruh Indonesia memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi capres RI 2019-2024," jelas Prabowo.



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengamini dukungan terhadap Prabowo. Dukungan diberikan setelah menyepakati beberapa syarat.



"Kami minta untuk menandatangani kontrak politik terkait sepuluh tuntutan buruh dan rakyat atau sepultura yang harus dipenuhi ketika menjadi Presiden," kata Said Iqbal.



Beberapa poin penting dalam kontrak itu di antaranya, upah layak bagi buruh, buruh kasar dari luar negeri tidak boleh bekerja di Indonesia, tenaga dan guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri, perumahan murah, dan transportasi murah.



Said mengatakan kontrak politik itu sebagai bentuk komitmen Prabowo untuk memenuhi tuntutan para buruh ketika menang di Pilpres 2019 menjadi Presiden.



Dalam acara deklarasi itu elemen buruh yang hadir diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Federasi sertikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).







