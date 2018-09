Kampanye The New Prabowo Disebut Gagal Total

Jakarta: Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut upaya rebranding calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, belum diketahui publik. Upaya rebranding itu dianggap gagal total.



"Survei LSI menunjukan rebranding Prabowo sebagai The New Prabowo hampir tidak ada hasilnya," kata Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Raja Juli Antoni melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 September 2018.

Antoni telah mengetahui hal itu sejak awal upaya rebranding tak terlalu bermanfaat. Dia mengibaratkan upaya rebranding sebagai bedak dan gincu. Hal ini tak akan menutupi siapa sosok Prabowo sebenarnya.



"Bagaimana kelam masa lalunya. Jadi proyek the New Prabowo bagi saya gagal total alias gatot," kata dia.



LSI Denny JA mencari tahu dampak kampanye The New Prabowo di akar rumput. LSI menyebut isu itu kurang berpengaruh buat masyarakat.



The New Prabowo adalah upaya mengubah sosok yang melekat pada Prabowo saat ini. Prabowo dikenal sebagai sosok tegas dan kaku. Sosok itu pun diubah menjelang Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Gerindra itu dibuat seolah humoris dan terbuka.



Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan hanya 13 persen masyarakat yang mendengar upaya rebranding itu. Sementara itu, 77,8 persen masyarakat mengaku tak pernah mendengar dan 9,2 persen masyarakat tak menjawab.





(OGI)