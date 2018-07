Demokrat Diyakini Berpengaruh Besar untuk Koalisi Prabowo

Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) yakin merapatnya Partai Demokrat ke poros Prabowo Subianto berpengaruh besar. Apalagi, ada sosok Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpengalaman sebagai presiden dua periode.



"Per satu suara saja nambah kekuatan, apalagi Pak SBY. Demokrat kan banyak suaranya. Dalam one man one vote pilpres, pileg, apa saja, satu suara menentukan menang kalah, apalagi Partai Demokrat tentu akan sangat memengaruhi," jelas Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 31 Juli 2018.

Posisi itu memungkinkan SBY mengajukan siapa pun sebagai pendamping Prabowo. Namun, SBY yang disebut ngebet mendorong putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak serta merta menjadi pilihan utama.



"Tentu Pak SBY mengusulkan siapa itu kan boleh saja. Nanti dibahas, pada putusan akhir di capresnya," tegas Zulkifli.



PAN tak tertarik menyodorkan nama cawapres ke Prabowo. Menurut Zulhas, PAN punya mekanisme tersendiri memberikan syarat-syarat dukungan.



"Masa ikut-ikut. Ada (caranya), tenang saja. Mudah-mudahan canggih," ucap eks Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu.









