NasDem Menargetkan 100 Kursi, PSI Berupaya Masuk Parlemen

Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Taufik Basari mengatakan pihaknya telah mempersiapkan secara matang menyambut pemilu serentak 2019.



Khusus untuk pemilu legislatif dia mengaku sudah melakukan persiapan di segala lini termasuk 'pemain' dan pembagian perannya untuk meloloskan sebesar-besarnya calon legislatif dari Partai NasDem.

"Target kita 100 kursi dan kita punya program 'one hundred and up' dan kita harapkan bisa lebih dari itu," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 28 Agustus 2018.



Tak hanya menargetkan 100 kursi, pada pemilu legislatif 2019 mendatang NasDem juga akan berupaya menduduki posisi ketiga sebagai partai dengan tingkat keterpilihan calon anggota legislatif terbanyak.



"Kita sudah mempersiapkan diri sejak lama dan sebenarnya sudah tidak sabar menunggu 22 September 2018 yang memasuki pertarungan sesungguhnya," kata dia.



Jika NasDem menargetkan diri memperoleh kursi terbanyak lain hal dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagai partai baru, PSI hanya berharap bisa menjadi bagian dari parlemen setelah pemilu legislatif nanti.



"Itu target yang realistis bagi partai baru, itu yang penting," ungkap Manager Kampanye PSI Sumardy.



Sumardy mengatakan PSI telah mempersiapkan diri sejak 4 tahun lalu dan di antara prosesnya adalah menentukan dan memilih caleg dengan pertimbangan yang mewakili pemilih milenial.



Komitmen sebagai partai baru yang berafiliasi pada milenial, PSI mewujudkannya dengan menempatkan calon anggota legislatif yang berusia di bawah 45 tahun.



"Caleg PSI rata-rata berusia 39 tahun dan 70 persennya di bawah 45 tahun. Ini salah satu strategi kami sebagai partai baru yang mencoba menawarkan alternatif berbeda dari partai lain," jelas dia.









(MEL)