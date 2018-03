Kemendagri Pastikan Data Center Penduduk Ada di Dalam Negeri

Jakarta: Data kependudukan warga negara Indonesia dipastikan berada di dalam negeri. Ia menepis isu yang menyebut data kependudukan masyarakat disimpan di luar negeri.



"Data kependudukan tersimpan rapih di data center Kemendagri. Tidak di Perancis, di Belanda atau di India, tapi di Kemendagri, di Batam," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakrullah menegaskan dalam diskusi 'Polemik: Keamanan Data Tanggung Jawab Siapa?' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Maret 2018.

Zudan mengatakan saat ini pemerintah sedang berupaya mewujudkan program nomor identitas tunggal (single identity number). Dengan program ini, maka semua kementerian/lembaga dan instansi-instansi lain yang memerlukan data kependudukan harus menggunakan data yang dimiliki Kemendagri.



Baca: Mendagri: Dua Juta Penduduk Harus Rekam Ulang KTP-el



Hal itu seperti diamantkan dalam Pasal 58 ayat (4) UU No. 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan yang menyebut data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian, yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.



"Karena data di Kemendagri itu adalah data name by name, address by address, berbeda dengan dari BPS yang menggunakan data proyeksi. Jadi kalau Kemendagri katakan penduduk Jakarta ada 9 juta, Kemendagri bisa print out semua 9 juta data penduduk itu," ujarnya.



Zudan mengatakan Kemendagri sebagai wali data bisa memberikan hak akses kepada kementerian/lembaga ataupun instansi lain yang membutuhkan data kependudukan. Tata cara pemberian hak akses tersebut diatur dalam Permendagri No. 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Hak Akses NIK dan KTP-el.



"Pemberian hak akses dan ruang lingkupnya harus disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya operator selular hanya bisa mengakses dua unsur, yaitu NIK dan Nomor KK, tapi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bisa mengakses sampai sidik jari," ujar Zudan.







(YDH)