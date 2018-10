Ratna Diduga Menerapkan Teknik Firehose of the Falsehood

Jakarta: Anggota Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Budiman Sudjatmiko menyebut Ratna Sarumpaet menggunakan teknik Firehose of the Falsehood. Teknik ini merupakan propaganda jahat yang memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik.



"Tujuan utamanya untuk membangun ketidakpercayaan terhadap informasi," kata Budiman di posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.



Menurutnya, strategi ini tak menuntut konten kampanye yang obyektif dan konsisten. Namun mengedepankan kampanye yang masif dan berulang. Kebohongan menjadi bahan bakar kampanye tersebut.



Dengan cara itu, Budiman menyebut kampanye politik bukan lagi untuk mengabarkan kebenaran, namun mengaburkannya. Dampak terparah yakni pada masyarakat. Mereka akan berada dalam kondisi ketidakpastian karena dibawa ke arus informasi palsu.



"Metode ini awalnya dikembangkan oleh KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti/ organisasi intelijen Uni Soviet) di era Uni Soviet," kata Budiman.



Ia tak menampik, bahwa penggunaan strategi itu terbukti efektif menghasilkan kemenangan dalam kontestasi politik. Namun kerusakan sosial dan politik yang sulit diperbaiki juga akan menyertai.



Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan analisis senada soal teknik Firehose of the Falsehood. Menurutnya, Ratna adalah bagian dari rentetan aplikasi skema tersebut. Mengingat ada pemberitaan serupa mengenai pembakaran mobil Neno Warisman. Padahal setelah diselidiki, ternyata bukan dibakar namun ada tegangan arus pendek.



Prinsipnya, Arsul menilai teknik propaganda itu merupakan pengembangan hoaks dan ujaran kebencian. "Jika kita ingin memerangi hoaks dan ujaran kebencian maka penyelidikan untuk membongkar teknik propaganda diatas perlu dilakukan," kata Arsul.







(FZN)