ACTA Minta Bawaslu tak Proses Laporan Dugaan Mahar Sandiaga

Jakarta: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghentikan laporan dugaan mahar pada bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno. ACTA menilai tudingan terhadap Sandiaga tidak berdasar.



"Apa yang dilakukan Pak Sandiaga Uno sebagaimana yang dinyatakan Pak Andi Arief tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Oleh karenanya kami berharap bahwa Bawaslu bisa menyikapinya dengan bijak bahwa laporan tersebut harusnya tidak bisa diterima," kata Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhrie, di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Agustus 2018.

Said menilai dugaan mahar Sandi yang dicuitkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



Pasal itu melarang partai politik menerima imbalan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Bagi parpol yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administrasi tidak dapat mencalonkan lagi di pemilu berikutnya.



(Baca juga: Perludem Desak Bawaslu Menelusuri Dugaan Mahar)



Said mengatakan cuitan Andi Arief tentang dugaan mahar Sandiaga tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut lantaran saat cuitan itu merebak, belum ada pasangan calon yang dideklarasikan.



"Ini hanya dugaan dan prasangka yang disampaikan. Dalam hal ini kita ketahui bersama penetapan capres cawapres saja (saat itu) belum (dilakukan) dan ini tidak elok," tandas Said.



Atas dasar itu, Said meminta Bawaslu menanggapi laporan tersebut dengan bijak. Menurutnya laporan dugaan mahar Sandiaga seharusnya tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu.



"Karena apa? Karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang disampaikan dalam UU pemilu. Laporan ini seharusnya tidak diregister oleh Bawaslu," kata Said.



(Baca juga: Bawaslu Diminta Segera Telusuri Mahar Rp500 Miliar dari Sandi)









(REN)