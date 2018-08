Oposisi Diminta Mengkritik dengan Data Akurat

Jakarta: Partai oposisi pemerintah diminta tidak adalah mengkritik. Kritik yang dikeluarkan tanpa data yang akurat dinilai pembohongan dan membodohi rakyat.



Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut isu kemiskinan yang dimunculkan untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo minim data. "Tidak berbasis data, kemiskinan sudah 56 juta, se ena'e dewe, mana referensinya," kata Johhny kepada Medcom.id, Jumat, 3 Agustus 2018.



Menurut Johnny, pihak-pihak yang ingin mengkritik sejatinya bisa menjelaskan dengan data dari sumber yang jelas dan resmi. Soal kemiskinan misalnya, ada lembaga negara seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang bisa dijadikan rujukan.



BPS, kata Johnny, merupakan lembaga yang sudah digunakan negara mulai dari mulai zaman orde baru hingga reformasi. "Zaman Pak Habibie (BJ Habibie Presiden ke-3), SBY (Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6) lembaga yang sama yang hasilkan datanya," ujarnya.



"Itu dong yang dijadikan acuannya, jangan di dalam imajinasi dan khayalan pribadi lalu muncul di ruang publik, se ena'e dewe," tambah Johnny.



Menurut Johnny, BPS telah jelas menemukan data kemiskinan Indonesia saat ini ada di angka 9,8 persen. Angka kemisikinan satu digit itu, suka tidak suka harus diakui baru pertama kali terjadi.



"Bukan kami (pemerintah) yang menerbitkan, tapi lembaga negara yang menerbitkan itu," ujarnya.

Selain itu, kata dia, disparitas atau kesenjangan antar penduduk dan antar wilayah di Indonesia lebih baik. Angka disparitas nasional saat ini ada di kisaran 0,38 persen.



"Dari 0,41 persen sebelum Pak Jokowi jadi Presiden," ungkapnya.



Ketua Fraksi NasDem di DPR itu juga mengajak seluruh pihak melihat pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Walaupun, kata Johnny, Indonesia masih jauh tertinggal ketimbang Korea, Jepang, atau Tiongkok.



"Kita bangsa besar, tantangannya besar, maka itu perlu kerja sama," ujarnya.



Sebelumnya, SBY melalui unggahan di akun twitter pribadinya menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi jika mengandalkan standar Bank Dunia. Lembaga internasional tersebut memiliki kategori bahwa mereka yang memiliki penghasilan di bawah US$ 2 per hari atau sekitar Rp 864 ribu per bulan adalah kelompok masyarakat miskin.



Bila ukuran itu menjadi acuan, kata SBY, lebih dari 40 persen atau sekitar 100 juta masyarakat Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Perdebatan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Indonesia 9,82 persen atau terendah dalam sejarah.





(FZN)