PKS Jamin Demo Bela Palestina Berlangsung Damai

Jakarta: Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid memastikan aksi demonstrasi bela Palestina akan berlangsung damai dan aman. Aksi ini rencananya digelar di depan Kedubes AS, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.



"Kedubes (Amerika Serikat) berharap agar demo besok (hari ini) berlaku aman tertib dan damai. Tadi saya sampaikan Insyaallah akan aman dan damai," kata Hidayat seperti dikutip Antara, Jakarta, Kamis, 10 Mei 2018.

Menurut Hidayat, Wakil Duta Besar AS untuk RI, Erin Elizabeth McKee mengapresiasi upaya dari PKS itu. Erin juga berharap ada dialog antara kedua belah pihak.



Surat protes dari DPP PKS terkait rencana pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, lanjut dia, juga mendapatkan perhatian serius dan akan disampaikan ke Washington DC.



Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta menyebut nota protes keras kembali disampaikan karena Presiden AS Donald Trump ngotot memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.



"Kita sampaikan protes keras dan meminta AS membatalkan upaya pemindahan Kedutaan ke Yerusalem yang ditentang dunia internasional," ujar Sukamta.



Sukamta menyebut sikap AS itu melanggar resolusi PBB. Sehingga, ia mengimbau PBB mengambil tindakan yang serius kepada AS.



Ia mengatakan, PKS juga mengajak seluruh eleman bangsa agar memprotes keras Pemerintah AS. Karena perjuangan membantu Palestina merdeka sesuai dengan amanah UUD 1945.



Sebanyak 35.000 petugas keamanan gabungan Polri dan TNI akan menjaga kegiatan aksi "Solidaritas Untuk Baitul Maqdis" di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Personel tersebut disebar di beberapa titik pengamanan.



Aksi solidaritas ini diperkirakan menyedot antusiasme masyarakat. Aksi ini dilakukan menyoroti konflik Palestina dan Israel yang bermula pada perebutan bangunan suci atau Baitul Maqdis di Yerusalem.



Aksi yang bakal diisi sejumlah ulama dan ustaz ini dimulai pada pukul 04.00 WIB dengan melaksanakan salat Subuh berjemaah di Masjid Istiqlal. Massa kemudian bergerak ke kawasan Monas untuk berzikir, tilawah Alquran, pembacaan Alquran, serta salat Jumat.



Argo menuturkan kelompok massa yang menamakan diri "Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis" itu diberi izin satu hari. Aksi ini akan berakhir pukul 13.00 WIB. Massa bakal menyampaikan tuntutan untuk membebaskan Baitul Maqdis.







