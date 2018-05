Filipina Ingin Tiru Kebijakan Maritim Indonesia

Manila: Kekuatan maritim Indonesia mendapat sorotan dari pemerintah Filipina. Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diapresiasi.



"Program pembangunan nasional 2015-2019 yang sarat dengan penjabaran visi tersebut mendapat apresiasi dari peserta simposium," kata Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 Mei 2018.

Octavian menjadi pembicara pada Maritime Security Symposium, kemarin, di Manila, Filipina. Simposium internasional tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan ke-120 Angkatan Laut Filipina.



Tema simposium adalah 'Harnessing the Sea Power Potential of the Philippines'. Simposium dihadiri pejabat pemerintah, anggota kongres, perwira tinggi militer, polisi, coast guard, atase pertahanan beberapa negara, kalangan akademisi, serta pengusaha.



Simposium yang dibagi ke dalam empat sesi ini dibuka oleh Kasal Filipina Laksamana Madya Robert Arugay Empredad. Simposium diisi sembilan pembicara.



Sebagai pembicara, Octavian memaparkan kekuatan maritim menjadi sorotan Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.



Saat diskusi berlangsung, kata dia, beberapa peserta memberikan perhatian pada implementasi kebijakan kelautan Indonesia sebagai model untuk menyusun kebijakan maritim Filipina.



"Sebagai negara kepulauan, Filipina sangat berkepentingan untuk mengeksplorasi semua potensi sumber daya kelautannya sebagaimana telah dilakukan Indonesia beberapa tahun terakhir ini," ujar Octavian.







(UWA)