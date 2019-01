Kalla Minta Pembangunan Infrastruktur Dicermati dengan Matang

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para insinyur mencermati secara matang, sebelum membangun infrastruktur. Ia tak mau pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan aspek lainnya.



Kalla mencontohkan pembangunan Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembangunan itu dinilai membuat tol sekitar LRT tak bisa melebarkan jalannya, dan membengkakan biaya.

"Harus memahami, bahwa kenapa tetap harus membikin LRT di atas jalan tol, terus kenapa kita membikinnya elevated? Akibatnya jalan tol tidak bisa diperlebar lagi karena ada tiang di sampingnya. Kedua, biayanya 10 kali lipat dibanding kalau di bawah," kata Kalla dalam acara Indonesia Development & Business Summit "New Construction Opportunity 2019" di Hotel Kempinski, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.



Menteri Perhubungan Budi Karya, kata dia, sudah merekomendasikan agar LRT dibangun di bawah. Hal itu untuk menekan pengeluaran, bahkan hingga 10 kali lipat.



"Ini juga bagaimana para insinyur kita memahami bukan hanya sekedar membuat sesuatu tapi manfaat dan studinya harus baik," ucap dia.



Kalla sebelumnya mengkritik pembangunan LRT yang menelan biaya sampai Rp500 miliar per kilometer. Pembangunan LRT dengan skema jalan layang tersebut dinilai kurang efektif. "Siapa konsultannya yang bikin sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya (modalnya) kalau dihitungnya seperti itu?" ujar Kalla, Jumat, 11 Januari 2019.



Direktur Operasi II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan pihaknya memilih model elevated pada pembangunan LRT Jabodebek, karena lebih murah. Pembangunan ini juga lewat kajian yang mendalam.





