Said Aqil: Warga NU Terpanggil Memenangkan Tokohnya

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan tak akan mengarahkan warga NU mendukung calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Toh, PBNU bukan partai politik.



"Tapi warga NU ada rasa terpanggil untuk memenangkan tokohnya," kata Said di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

PBNU bakal menggelar musyawarah nasional di Kabupaten Banjar, Jawa Barat. Musyawarah itu diklaim akan dihadiri puluhan ribu warga NU.



Said Aqil menjamin tak akan mengarahkan dan mengampanyekan pasangan calon di musyawarah nasional itu. Karena, warga NU telah memiliki kesadaran sendiri memenangkan pasangan calon nomor urut 01.



"Tanpa diarahkan, tanpa dikampanyekan, terpanggil bukan dipanggil, jadi terpanggil sendiri untuk menyukseskan tokohnya," kata Said.



Musyawarah nasional Nahdlatul Ulama bakal digelar di Kabupaten Banjar, Jawa Barat, dari 27 Februari hingga 1 Maret 2019. Musyawarah nasional ini bakal dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla





