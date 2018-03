Jokowi Mau Angka Kemiskinan di Bawah 10 Persen

Banjarbaru: Presiden Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra di Lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jokowi berharap bantuan sosial ini bisa menurunkan angka kemiskinan.



"(Angka kemiskinan) harus turun di bawah 10 (persen). Ini targetnya ya," kata Jokowi, Senin, 26 Maret 2018.

Jokowi menyerahkan 1.245 KIP dan 1.250 PKH. Penerima KIP terdiri dari 500 murid tingkat sekolah dasar, 273 pelajar sekolah menengah pertama, 175 siswa sekolah menengah atas, dan 122 peserta program kesetaraan. Hadir pula 500 guru penerima sertifikasi profesi.



Jumlah dana bantuan yang diterima pelajar SD sebesar Rp450 ribu per tahun. Pelajar SMP disediakan Rp750 ribu per tahun. Sedangkan tingkat SMA maupun SMK disediakan dana bantuan sebesar Rp1 juta per tahun.



Jokowi mengingatkan agar dana bantuan tersebut hanya digunakan untuk keperluan pendidikan.



"Beli pulsa tidak boleh! Kalau ketahuan uangnya beli pulsa, kartunya dicabut. Kita janjian ya? Ini berkaitan dengan sekolah," kata Jokowi.



Kepala Negara menyampaikan jumlah PKH akan dinaikkan pada tahun depan. Apalagi, masih banyak keluarga yang sangat membutuhkan bantuan terutama untuk pendidikan anak.



"Baik untuk pendidikan anak, baik untuk urusan gizi anak. Ini penting sekali," ujar Kepala Negara.



Setelah membagikan KIP dan PKH, Jokowi juga akan membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Kota Banjarbaru. Sebelum kembali ke Ibu Kota mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga akan meninjau pelaksanaan program padat karya tunai dana desa di Kabupaten Banjar.









(AZF)