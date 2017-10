TNI Harus Tegas terhadap Penyusup

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra meminta Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menindaklanjuti temuan adanya dua tentara asing diduga menyusup dalam perayaan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten. Dia khawatir keduanya hendak mengintip kekuatan TNI.



"Saya harapkan Bais TNI bisa menindaklanjuti masalah tersebut karena warga negara asing yang hadir diundang secara resmi," kata Supiadin di Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Kehadiran warga negara asing dalam acara HUT TNI sebetulnya bukan hal aneh asalkan mereka memiliki undangan resmi dari TNI. Dalam kesempatan itu para atase pertahanan dan duta besar (dubes) negara-negara sahabat juga banyak hadir dan diundang secara resmi.



Kedua warga negara AS tersebut berinisial ZM serta BM. Mereka diamankan karena diduga hendak masuk tanpa izin dalam HUT TNI di Cilegon, Rabu 4 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB. Mereka kemudian diinterogasi TNI.



"Kehadiran dua tentara tersebut mungkin ingin merekam perkembangan alat utama sistem persenjataan TNI," tuding Supiadin.



Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto mengatakan pihaknya telah menyerahkan kedua tentara itu ke Kedubes Amerika Serikat sesaat setelah dilakukan proses introgasi. Terkait dengan sanksi, menurut dia, masih dibahas pihak TNI.



Kabar adanya dua penyusup di HUT TNI itu juga memunculkan wacana pengetatan pemeriksaan dokumen untuk masuk ke Indonesia. Pasalnya, ZM dan BM diduga masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa on arrival, artinya visa kunjungan diurus setelah keduanya berada di Indonesia.



"Ada atau tidak dokumen yang belum dipenuhi orang tersebut dan apakah ada hal-hal yang masuk kategori pelanggaran keimigrasian ataupun tindakan yang mencurigakan, misalnya tindakan spionase," kata anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.



Berbeda dengan Supiadin, Arwani justru khawatir penyusupan yang dilakukan kedua tentara AS itu bukan hanya ingin melihat senjata yang dimiliki TNI karena itu bisa dilihat semua orang melalui layar televisi. Justru, ia mengkhawatirkan jika keduanya membawa misi intelijen yang lebih strategis, misalnya ingin mengetahui kebijakan militer Indonesia secara garis besar.





(OGI)